زفيريف ومارتينيز إلى نصف نهائي هامبورغ

زفيريف ومارتينيز إلى نصف نهائي هامبورغواصل الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف رابعا عالميا، دفاعه عن لقبه في بطولة هامبورغ الدولية للتنس (500 نقطة) ببلوغه الدور نصف النهائي عقب فوزه على الصيني جينجين جانغ بمجموعتين دون مقابل بواقع (6 - 4 و6 - 3).

واحتاج زفيريف، البالغ 27 عاما ووصيف النسخة الأخيرة من بطولة رولان غاروس، 66 دقيقة لتجاوز ربع النهائي، وبلوغ المربع الذهبي في هامبورغ المقامة على ملاعب ترابية للمرة الرابعة، محققا فوزه الـ 43 هذا العام، ليتقدم على الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا كصاحب أكثر عدد من الانتصارات في العام الحالي.

وضرب الألماني موعدا في نصف النهائي مع الإسباني بدرو مارتينيز الذي بلغ الدور نصف النهائي بفوزه على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو بمجموعتين لواحدة، بواقع ( 1 - 6 و6 - 1و 6 - 4 )، بعد مواجهة دامت ساعة و57 دقيقة.