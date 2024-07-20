العالم اليوم - فيديو.. اللحظات الأولى للغارات "الإسرائيلية" على الحديدة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. اللحظات الأولى للغارات "الإسرائيلية" على الحديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 يوليو 2024 07:21 مساءً - أظهر مقطع فيديو آثار الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع للحوثيين في مدينة الحديدة في اليمن.

وقالت وسائل إعلام حوثية إن القصف استهدف منشآت نفطية في ميناء الحديدة شمال غربي اليمن.

وذكرت مصادر لسكاي نيوز عربية إن شهود عيان في مدينة إيلات الإسرائيلية شاهدوا انطلاق مقاتلات إسرائيلية من قاعدة نيفتيم في النقب باتجاه البحر الأحمر قبل نحو ساعتين.

وقال مراسل أكسيوس باراك رافيد نقلا عن مسؤول أميركي رفيع أن إسرائيل نفذت الهجوم في اليمن.

وربطت وسائل إعلام إسرائيلية الغارات على الحديدة بالهجوم الحوثي عبر طائرة مسيرة على مدينة تل أبيب.