أخبار اليمن : شركة النفط: الوضع التمويني للمشتقات مستقر

شركة النفط: الوضع التمويني للمشتقات مستقرأكدت شركة النفط اليمنية أن الوضع التمويني للمشتقات النفطية مستقر تماماً في المناطق الحرة سواءً بمحافظة الحديدة أو باقي المحافظات.

وقالت الشركة في بيان، "لا يوجد أي مبرر للضغط على محطات الوقود، وأنها سبق وأن قامت بإتخاذ الاجراءات والاحتياطات لأي طارئ".

ودعت شركة النفط، المواطنين للتعاون في حال مخالفة أي محطة للقوانين النافذة والمتبعة كإغلاق المحطة لخلق أزمة أو رفع التكلفة الرسمية أو الإمتناع عن تعبئة الوقود للمواطنين من خلال التواصل عبر الارقام المجانية للشركة: 8001700.

