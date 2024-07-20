أخبار اليمن : المؤتمر وحلفاؤه يدينون العدوان الصهيوني على الحديدة ويؤيدون أي خطوات للرد عليه

المؤتمر وحلفاؤه يدينون العدوان الصهيوني على الحديدة ويؤيدون أي خطوات للرد عليهدان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي واستنكروا بشدة العدوان الصهيوني بقصف الطيران لمنشآت مدنية في ميناء الحديدة ومحطة كهرباء الحديدة.

وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه أن هذا الهجوم الجبان الذي نفذه العدو الصهيوني بمساعدة من الأمريكيين والبريطانيين يمثل عدواناً على سيادة واستقلال اليمن وهو محاولة يائسة من قبل الكيان الصهيوني لإثناء الشعب اليمني عن مواقفه المبدئية والثابتة بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق ومواجهة حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الصهاينة بحق سكان غزة.

ودعا المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه الشعب اليمني وقواه السياسىة الشريفة إلى التوحد ومزيد من اليقظة والعمل على تماسك الجبهة الداخلية بشكل أقوى لمواجهة العدوان الصهيوني لانه ذلك شرف لشعبنا اليمني الذي كان وسيظل في مقدمة الصفوف للدفاع عن قضية الأمة وهي قضية فلسطين.

وجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه دعمهم وتأييدهم لأي خطوات تتخذها القيادة والقوات المسلحة اليمنية للرد على العدوان الصهيوني.

وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه أن الشعب اليمني لن يرهبه العدوان الصهيوني مهما كان وسيظل موقفه ثابتا ولن يتغير في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى نيل حقوقه وتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عن تعازيهم الحارة لأسر الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الصهيوني على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة ومحطة كهرباء الحديدة، وتمنياتهم للمصابين الشفاء العاجل.

