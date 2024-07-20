أخبار اليمن : النواب عن عملية يافا في تل أبيب: إنجاز تاريخي

النواب عن عملية يافا في تل أبيب: إنجاز تاريخيعبر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي عن فخره بالعملية الاستراتيجية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية بالطائرة المسيرة "يافا" في مدينة "يافا" المسماة إسرائيليا "تل أبيب" نصرة وإسنادا للشعب والمقاومة الفلسطينية، والتي يعتز بها كل يمني وعربي حر.

واعتبر المجلس هذه العملية النوعية إنجازا مهماً وردا على المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها العدو الصهيوني المجرم بحق الأشقاء في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وردا على خذلان المجتمع الدولي والصمت المخزي للأنظمة العربية المطبعة تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ورسالة للأمة العربية والإسلامية للنهوض من سباتها.. مؤكداً أنه لا مناص من خوض المعركة الفاصلة لتحرير فلسطين ومقدسات الأمة.

وأشاد بالخروج المليوني المشرف الذي شهدته العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات في مسيرات "ثابتون مع غزة رغم أنف كل عميل".. داعيا كل أحرار الأمة للخروج المماثل في كافة المدن العربية والإسلامية، وتفعيل سلاح المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية على أوسع نطاق للتأكيد على الاستمرار في نصرة غزة.

كما اعتبر مجلس النواب هذه العملية إنجازاً تاريخياً عظيما يضاف إلى الإنجازات والانتصارات الكبيرة التي تحققها القوات المسلحة اليمنية باستهداف هدف حساس في "يافا" المحتلة، بالطائرة المسيرة الجديدة "يافا" والتي تجاوزت المنظومات الاعتراضية للعدو الصهيوني.

وطالب القوات المسلحة اليمنية بالاستمرار في تنفيذ العمليات النوعية وضرب الأهداف المهمة والحساسة للعدو الصهيوني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة نصرة لغزة والشعب الفلسطيني المظلوم.

وجدد مجلس النواب تأييده لكل الخيارات المناسبة التي يتخذها قائد الثورة لنصرة الشعب الفلسطيني ومجاهديه في غزة وكل الأراضي المحتلة، ومواجهة العدوان الصهيو أمريكي وأذياله في المنطقة.. داعيا أحرار العالم العربي والإسلامي إلى الانخراط في المعركة الفاصلة والانتصار للقيم الإنسانية ومقدسات الأمة.

وخلال الجلسة استمع المجلس من نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور مطهر المروني إلى تقارير بشأن انتشار مرض الكوليرا وعدد حالات الإصابة، وكذا أسباب انتشار المرض.

وقد شدد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الكوليرا، واطلاع المجلس على كافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من انتشار المرض.

وثمنوا الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في مكافحة الأوبئة والأمراض.. حاثين على مضاعفة الجهود واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية.

وبعد النقاش أقر المجلس إحالة التقارير المقدمة من وزارة الصحة إلى اللجنة المختصة لدراستها مع المعنيين في الجانب الحكومي وتقديم تقرير مفصل بذلك.

في ذات السياق استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية حول نتائج تنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية فيما يخص وزارة المالية والجهات التابعة لها.

وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور نائبي رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية - وزير المالية، وشؤون الرؤية الوطنية.