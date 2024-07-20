نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل أكثر من 160 صحافيًا في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم السبت، مقتل 161 صحافيًا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونعى المنتدى الصحافي محمد جاسر، الذي قتل اليوم وزوجته وأطفاله ووالدته المقعدة، جراء قصف إسرائيلي لمنزله في جباليا شمال قطاع غزة.

وأضاف المنتدى، في بيان، أن "الزميل جاسر انضم لقافلة شهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية، الذين بلغ عددهم 161 صحافيًا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وجدد المنتدى دعوته لحماية الصحافيين، وتمكينهم من أداء واجبهم المهني، وفقًا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، مطالبًا بـ "محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة بحق الصحافيين الفلسطينيين".

وأكد على استمرار الرسالة والتغطية الإعلامية مهما بلغت التضحيات وعظمت التحديات، وأن "الاستهداف الإسرائيلي الشامل للصحافيين الفلسطينيين لن يوهن عزيمتهم، ولن يفت في عضدهم، أو يحرف بوصلتهم عن فلسطين".