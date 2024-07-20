نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اندلاع حريق ضخم عقب غارات جوية إسرائيلية عنيفة على مدينة الحديدة غربي اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر مدونون ونشطاء يمنيون مساء يوم السبت مقاطع فيديو وثقت اللحظات الأولى للغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت مدينة الحديدة غربي اليمن.

واندلع حريق ضخم عقب الغارات الإسرائيلية العنيفة على المدينة.

وقالت صحيفة "واللا" العبرية نقلا عن مسؤول أمريكي إن إسرائيل شنت غارات على الحديدة اليمنية.

وأفادت وسائل إعلام يمنية مساء السبت بسماع دوي سلسلة انفجارات كبيرة ضربت مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن.

وأشار موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي إلى أن "طائرات إسرائيلية نفذت غارة في اليمن ردا على غارة الحوثيين بمسيرة على تل أبيب.

من جهتها، قالت قناة "اليمن" الفضائية إن الغارات على مدينة الحديدة استهدفت منشآت تخزين النفط في ميناء المدينة ما أسفر عن اندلاع حريق ضخم فيه.