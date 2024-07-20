أخبار اليمن : وزارة الزراعة تحذر من إدخال شحنة دجاج مجمد

وزارة الزراعة تحذر من إدخال شحنة دجاج مجمدأصدرت وزارة الزراعة والري اليوم بصنعاء بياناً حول تكرار انتهاك الحجر الصحي البيطري وإدخال شحنات دجاج مجمد مستورد وبالمخالفة للقانون وبدون أن تخضع للفحوصات المخبرية.

وأشار البيان الى حجم الشحنة التي تقدر بـ 6831 طن ما يعادل 6 مليون و831000 دجاجة وتم إنزالها وتوزيعها في السوق، والتي دخلت بدون تصريح من قبل الجهة المختصة ولم تخضع لأي فحوصات مخبرية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها، منوها الى محاولات للافراج عن 27 حاوية من الدجاج المجمد موجودة حاليا في ميناء الحديدة لادخالها بطرق مخالفة للاجراءات القانونية.

وأوضح البيان أن دخول الشحنة من الدجاج المثلج تسببت بإغراق السوق المحلية خاصة وهي لم تخضع لاجراءات السلامة الصحية، وأن دخول مثل هذه الشحنات أثرت بشكل كبير ومباشر على صغار ومربي الدواجن المحلية وتكبيدهم خسائر كبيرة بلغت ما يقارب 36 مليار ريال مما أدى الى خروج غالبيتهم عن العملية الانتاجية، وهو ما يهدد الانتاج المحلي للدواحن.

ودعا البيان كافة الجهات الحكومية والقضائية المختصة والمعنية الى عدم التهاون في الاجراءات أمام محاولات الافراج عن الشحنات المخالفة واحترام قوانين الحجر الحيوانية والنباتية السادية.