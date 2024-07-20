نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاركو يتعادل سلبيا مع طلائع الجيش في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط فريق فاركو في فخ التعادل السلبي أمام نظيره طلائع الجيش باللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة 31 من دوري نايل.

ملخص مباراة فاركو وطلائع الجيش

وبدأت أحداث مباراة فاركو وطلائع الجيش برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وحاول الفريقان احراز أهداف لكنهم لم ينجحوا في التسجيل لتألق الدفاع والحارسان في التصدي لها وانتهى الشوط الأول 0/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وحاول الفريقان تسجيل هدف وكانت نسبة الاستحواذ 53% للطلائع و47% لفاركو وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ترتيب فاركو وطلائع الجيش

ويحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة بعد تحقيق 8 فوز و12 تعادل وخسر 11 بينما يأتي نظيره فاركو في المركز 15 برصيد 30 نقطة حيث فاز خلال 6 وتعادل باثنا عشر وهزم خلال 13.