أخبار اليمن : امتيازات جديدة من شركة يمن موبايل

امتيازات جديدة من شركة يمن موبايل
أعلنت شركة يمن موبايل ، اليوم السبت ، عن تطوير خدمة سلفني لـ”باقة أبشر” برصيد إضافي لجميع مشتركي “الثري جي، الفورجي، الفولتي بنظام الدفع المسبق.
وأكدت الشركة أن باقة أبشر تمنح رصيد أضافي للمشترك في حال عدم توفره.
لافتة عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى أن باقة أبشر تمنح المشترك 40 ميجا، و20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، بالإضافة إلى 20 رسالة نصية لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 48 ساعة، لافتة إلى أن باقة أبشر بـ 100 ريال غير شاملة الضرائب.
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