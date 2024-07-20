نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| رغم التوقيع.. جوميز يرفض ضم "الصفقة الذهبية" ويطلب التعاقد مع أجنبي آخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل مسئولو نادي الزمالك على توقيع إسحاقو يعقوبو، لاعب فريق البنك الأهلي، وذلك لتعزيز مركز الظهير الأيسر للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جوميز يرفض ضم إسحاقو يعقوبو

يأتي هذا في إطار سعي النادي لدعم هذا المركز استعدادًا للموسم الجديد، بناءً على رغبة جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق.

ورغم توقيع إسحاقو يعقوبو، فقد أبدى جوميز تفضيله للتعاقد مع جوزيف جوناثان، لاعب نادي موردن سبورت، والذي يعتبره الخيار الأنسب بالنسبة له.

وأكد مصدر داخل النادي أن جوميز يفضل جوزيف جوناثان بشكل كبير، إلا أن المفاوضات جارية، وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن التعاقد مع اللاعب خلال الساعات القليلة القادمة.

وأشار المصدر إلى أن نادي الزمالك يواصل مفاوضاته مع جوزيف جوناثان، حيث تسير هذه المفاوضات بشكل إيجابي من أجل ضم اللاعب وفقًا لرغبة جوميز.

في الوقت نفسه، يستعد فريق الزمالك لمواجهة نادي الداخلية في إطار الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة دوري النيل للمحترفين، والتي ستُجرى على ملعب السلام مساء غدٍ الأحد.