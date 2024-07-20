أخبار اليمن : حماس تدين العدوان الصهيوني على اليمن

حماس تدين العدوان الصهيوني على اليمنأدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بأشد العبارات العدوان الصهيوني الغاشم على سيادة الجمهورية اليمنية، واستهداف منشآت نفطية ومنشآت مدنية منها الميناء وشركة الكهرباء في ميناء الحديدة، ما أَوْقَع شهداء وجرحى بين المدنيين.

واعتبرت الحركة في بيان لها، مساء السبت، العدوان عربدة صهيونية وتصعيداً خطيراً، في محاولة يائسة لثَنْيِ قوى المقاومة الحرّة في أمتنا، عن أداء واجبها المقدس نحو القدس والشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتعرض لحرب إبادة نازية.

وعبرت عن التضامن الكامل مع الشعب اليمني الشقيق وجماعة أنصار الله، مثمنة مواقفهم الشجاعة وقرارهم الحاسم، بتقديم كل سبل الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم.

وحمّلت العدو الصهيوني النازي، والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التصعيد الذي تشهده المنطقة باستمرارها منح كيان الاحتلال الغطاء السياسي والدعم العسكري المفتوح لارتكاب أفظع الجرائم والانتهاكات لكافة القوانين الدولية.

ودعت كل الدول، وقوى الأمة العربية والإسلامية، إلى إدانة هذا العدوان الفاشي، والوحدة وحشد الطاقات والانخراط في مواجهة هذا الكيان الصهيوني الغاصب، حتى دحره عن أرض فلسطين، وأراضينا العربية المحتلة، وحماية مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.