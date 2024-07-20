أخبار اليمن : عدوان إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة

دوت الخليج -

عدوان إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة

شن العدوان الإسرائيلي اليوم، سلسلة غارات على مدينة الحديدة. عدوان إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدةشن العدوان الإسرائيلي اليوم، سلسلة غارات على مدينة الحديدة. وأوضح مصدر محلي أن العدوان استهدف خزانات الوقود في المنشآت النفطية بميناء الحديدة، ومحطة رأس كثنيب الكهربائية. وأكد المصدر أن النيران ما تزال تشتعل في خزانات المشتقات النفطية نتيجة الغارات التي نتج عنها سقوط ضحايا وإصابة عدد من المواطنين بحروق شديدة.

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