علي ماهر يضع اللمسات النهائية على خطة المصري لمواجهة المقاولون

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أحمد جودة - القاهرة - يضع علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، اللمسات النهائية على خطة الفريق البورسعيدي استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب غدًا الأحد بالجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

المصري يستعد لمواجهة المقاولون العرب

ويسعي المصري للفوز في هذه المباراة وحصد الثلاثة نقاط من أجل مواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على استمرار تواجده ضمن المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري المصري.

وحذر على ماهر لاعبيه من عدم التهاون أمام الخصم وضرورة استغلال الفرص المتاحة للتهديف واحراز هدف مبكر من أجل حسم نتيجة المباراة.

وتنطلق هذه المباراة في الرابعة عصر الغد الأحد الموافق الحادي والعشرين من يوليو الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.