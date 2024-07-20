نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القندوسي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا ضد بلدية المحلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه بعد قليل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيراميكا كليوباترا، نظيره بلدية المحلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في الجولة الـ 31.

تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد بلدية المحلة في الدوري المصري

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيلة لاعبيه لمواجهة مباراة هامة ضد نظيره بلدية المحلة، في المباراة التي تنطلق مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن مباريات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: محمد فايز - أحمد بيكهام -رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد توني - أحمد القندوسي - أحمد بلحاج - صديق ايجولا.

خط الهجوم: مروان عثمان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

إسلام ريشة - سعد سمير - خالد صبحي - محمد عادل - محمد إبراهيم - نور علاء - أحمد ياسر ريان - أحمد القرموطي - چون ايبوكا.