التضخم بسلطنة عُمان يرتفع 0.7%ارتفع معدل التضخم بسلطنة عُمان في شهر يونيو 2024م بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م، وفق ما أظهرته بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، سجلت محافظة الوسطى أعلى نسبة ارتفاع بالتضخم بنهاية شهر يونيو 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.8 في المائة وارتفع أيضًا بنسبة 1.6 في المائة في محافظة مسندم وبـ1.5 في المائة في محافظة شمال الشرقية.

كما ارتفع المعدل بـ 1.4 في المائة بمحافظة جنوب الشرقية وبـ1.4 في المائة في محافظة ظفار وبـ1.2 في المائة في محافظة شمال الباطنة و0.9 في المائة في محافظة جنوب الباطنة و0.8 في المائة في محافظة البريمي و0.7 في المائة في محافظة الداخلية وبـ0.4 في المائة في محافظة مسقط.