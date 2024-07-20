الزراعة: اللجان الفنية المصرية الغينية المشتركة تبحث التعاون…

دبي - احمد فتحي في السبت 20 يوليو 2024 07:11 مساءً - تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الافارقة وفي إطار متابعة تفعيل توصيات اجتماعات اللجنة العليا المصرية الغنية المشتركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري، تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من د. سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية حول أو اجتماع للجنة الفنية المشتركة بين مصر وغينيا الاستوائية والتي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالتنسيق مع السفير حداد الجوهري سفير مصر بالعاصمة الغينية «ملابو».

وبحضور عدد من قيادات وزارة الزراعة من الجانب الغيني وعدد من قيادات الوزارة من الجانب المصري (رئيس قطاع الثروة الحيوانيه، ومدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية ومدير معهد بحوث الامصال واللقاحات ومدير مشروع المزارع المصرية الافريقية المشتركة وممثل عن جهاز حماية الثروة السمكية).

وقال “موسى” إنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على تلبية احتياجات الجانب الغيني وسرعة قيام الجانب الغيني من الانتهاء من مراجعة مسودة مذكرة التفاهم المقترحة والتي تتضمن الخطوط العريضة لمجالات التعاون، ومنها تقديم الدعم الفنى فى مجال التدريب وبناء القدرات للجانب الغيني فى مجالات الانتاج الحيواني والأمصال واللقاحات وانتاج الأعلاف الحيوانيه والداجنة بالمركز المصرى الدولى للزراعة التابع للعلاقات الزراعية الخارجية وإنشاء مزرعة نموذجية متكاملة للانتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي.

وأشار موسى إلى ان مجالات التعاون سوف تشمل أيضا نقل الخبرة المصرية في مجال التلقيح الصناعي وتوفير سلالات متأقلمة محليًا ومقاومة للأمراض وعالية الانتاجية والجودة إلى الجانب الغيني فضلاً عن إيفاد خبراء مصريين من مختلف التخصصات الزراعية من المراكز البحثية إلى غينيا الاستوائية للوقوف على احتياجات الجانب الغيني وتحديد المكان المناسب لإقامة المزرعة المشتركة.