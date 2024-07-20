الهلال الأحمر الفلسطيني: لدينا نقص في جميع المستلزمات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 07:28 مساءً - أكد مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، رائد النمس، أن الطواقم الطبية العاملة في غزة باتت غير قادرة على تقديم الخدمات الطبية بشكل كاف وبشكل فعال بما يتناسب مع حجم الإصابات والأضرار.

وقال “النمس” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، إن الطواقم الطبية في غزة تعاني من عدة إشكاليات أولها هو الاستهداف الاسرائيلي المتواصل لهذه الطواقم وما نتج عنه من إصابات وشهداء ومعقلين وخروج عدد من عربات الإسعاف عن الخدمة، بالإضافة لمعاناتنا من النقص الحاد في الموارد والأدوات والمستلزمات الطبية نتيجة إغلاق معبر رفح البري منذ أن سيطر عليه الجيش الاسرائيلي.

وأضاف أنه بالتالي تم قطع الإمدادات وخاصة فيما يتعلق بالوقود والأكسجين وأدوات الجراحة والتخدير والتعقيم.

وفي إطار آخر، قتلت إسرائيل صرافين في قطاع غزة ولبنان وسوريا لـ"تمويلهم حزب الله وحماس، حسب مصادر تابعة للعربية/الحدث .

وفي تقرير، أوضح أنه في إطار حرب إسرائيل على منابع الأموال الداعمة للتنظيمات المسلحة والتي تغذيها، فقد قتل إثر قصف جوي صباح الخميس الماضي تحسين عماد النديم في سيارته في دير البلح وهو حد الصرافين في محلات القاهرة للصرافة وفي الغارة قتل معه اثنان من الصرافين الذين يعملان معه.

وأشار التقرير إلى أنه، الليلة الماضية تم قصف مبانٍ تابعة لمحلات صرافة القاهرة والتي تديرها عائلة الدن في دير البلح ومناطق أخرى من القطاع.

عمليات اغتيال

وهذه الغارة وهذا الاستهداف ينضم لعدد من عمليات الاغتيال للصرافين ورجال أعمال ينشطون في تمويل حماس في القطاع مثل صبحي فراونة وشقيقه وآخرين الذين استهدفتهم إسرائيل في غزة بالأشهر الأخيرة.

وهناك أيضاً محلات صرافة استولت إسرائيل على محتوياتها وصادرتها واعتقلت أصحابها في غزة.

لبنان وسوريا

كما قامت إسرائيل باستهداف صرافين كبار ورجال أعمال ضالعين في تمويل حزب الله بلبنان مثل مقتل الصراف محمد إبراهيم سرور الذي وجد مقتولا في بيته.

ومؤخرا تم اغتيال محمد براء قاطرجي رجل الأعمال السوري المشهور في مجال النفط والسلاح ويتهم بتهريب المخدرات وزراعتها في لبنان أيضا وتعتبره إسرائيل ممولا للإرهاب وعلى علاقة بفيلق قدس ومن مموليه في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل يبدو مصرة على ضرب منابع المال والضالعين في هذا المجال من صرافين ورجال أعمال وشخصيات سياسية أو مدنية أو جمعيات خيرية لها علاقة بالتنظيمات المسلحة والتي تعتبر في نظر إسرائيل "إرهابية"، ليس في غزة ولبنان بل في سوريا وأماكن أخرى مثل: إيران واليمن وغيرهما.