مقتل أكثر من 160 صحفي في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 09:31 مساءً - أعلن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم السبت، مقتل 161 صحفي منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونعى المنتدى الصحفي محمد جاسر، الذي قتل اليوم وزوجته وأطفاله ووالدته المقعدة، جراء قصف إسرائيلي لمنزله في جباليا شمال قطاع غزة.

وأضاف المنتدى، في بيان، أن "الزميل جاسر انضم لقافلة شهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية، الذين بلغ عددهم 161 صحافيًا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وجدد المنتدى دعوته لحماية الصحفيين، وتمكينهم من أداء واجبهم المهني، وفقًا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، مطالبًا بـ "محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين".

وأكد على استمرار الرسالة والتغطية الإعلامية مهما بلغت التضحيات وعظمت التحديات، وأن "الاستهداف الإسرائيلي الشامل للصحافيين الفلسطينيين لن يوهن عزيمتهم، ولن يفت في عضدهم، أو يحرف بوصلتهم عن فلسطين".