4 مجازر جديدة.. حصيلة ضحايا غزة ترتفع إلى 38 ألفا و919 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 02:25 مساءً - قالت السلطات الصحية بقطاع غزة، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل على إثرها إلى المستشفيات 37 شهيدًا و54 مصابًا.

وأضافت السلطات الصحية، أن عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 38 ألفًا و919 شهيدًا و89 ألفًا و622 مصابًا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة على غزة أسفرت عن سقوط أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزرى بالقطاع.