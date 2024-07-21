العالم اليوم - الحوثي: ارتفاع عدد جرحى الغارات الإسرائيلية على الحديدة لـ87

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 يوليو 2024 01:21 صباحاً - أعلنت جماعة الحوثي اليمنية ارتفاع عدد الجرحى في الغارات الإسرائيلية على الحديدة، السبت، إلى 87 جريحا.

وقالة وزارة الصحة اليمنية في صنعاء، إن الجرحى الـ87، معظمهم مصاب بحروق شديدة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، استهداف مواقع تابعة للحوثين في منطقة الحديدة في اليمن.

وقال الجيش في بيان إن "الغارات جاءت ردا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة".

وأضاف أنه "لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية وإذا طرأ أي تغيير سنعلن عنه".

وقد أظهرت مقاطع فيديو آثار الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع للحوثيين في مدينة الحديدة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن إسرائيل نفذت سلسلة الضربات في اليمن باستخدام 12 طائرة من طراز إف 35.

ونقل موقع "أكيسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "الهجوم على اليمن عمل إسرائيلي خالص".