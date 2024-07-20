جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب يواصل سلسلة "ورش حكي"

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أحمد جودة - القاهرة - واصل جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب سلسلة "ورش الحكي"، اليوم السبت، بتناول كتاب "موسى عليه السلام " بركن الطفل، بالتعاون بين قطاع المعاهد الأزهرية ومجلة نور.

وأوضحت معلمة رياض الأطفال أن الكتاب بدأ برؤيا لفرعون مصر في منامه تهدد حياته، وعلم من كهنته وسحرته أنه سيولد في بني إسرائيل غلام يكون سببا في هلاكه وهلاك وقومه، وأشاروا عليه بقتل كل غلام ذكر يولد في بني إسرائيل، ولكن إرادة الله حالت بينه وبين أن يقتل سيدنا موسى بعد ميلاده؛ بل وجعله يتربى في بيت فرعون نفسه، ليبين أن إرادة الله نافذة مهما كانت الأسباب والظروف.

وتابعت معلمة رياض الأطفال أن الله أعاد سيدنا موسى إلى أمه كما وعدها الله سبحانه وتعالى، ليكون هذا درس لنا أن وعد الله حق وأنه يجب علينا أن نتبع أوامره وننفذها فهو دائما يختار لنا الأفضل، متناولة قصة قتل سيدنا موسى لعدوه وخروجه من مصر وذهابه إلى مدين وقصة زواجه.

وتناولت مواجهة سيدنا موسى لفرعون وتغلبه على السحرة، وهذا يؤكد لنا أن من كان الله معه فلن يستطيع أحد أن يؤذيه، مختتمة بغرق فرعون ونهايته، موضحة أن الحق هو من ينتصر وأن أهل الباطل إلى الزوال، معددة العبر المستفادة من قصة سيدنا موسى عليه السلام.

ويتضمن الجناح سبعة أركان وهم: الفتوى ومجلة نور واللوحات الفنية وبيت الزكاة والصدقات ومنفذ بيع الكتب والخط العربي بالإضافة إلى متحف المخطوطات كما يتيح الجناح كتابة أسماء الزائرين؛ ويعقد دورات تدريبية لتعليم أساسيات الخط العربي بأنواعه، وورش عمل مصغرة للأطفال والكبار، وتعريف المتدربين بأماكن تعليم الخط العربي في مصر، وكذلك المواقع الإلكترونية التي تساعد على إتقانه.

ﻭﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ مكتبة ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ على مساحة كبيرة تضم أركانه المتنوعة وإصداراته الأصيلة والمتجددة.