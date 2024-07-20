نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| لعب في ميلان.. أسد سنغالي على رادار الأهلي في الانتقالات الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية بأن الدولي السنغالي ونجم ميلان الأسبق، يقترب من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز خط هجوم الفريق.

مباي نيانج يقترب من النادي الأهلي

وفقًا لما ذكره موقع «dsports» السنغالي، فإن مباي نيانج، الذي قاد فريقه إمبولي للبقاء في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، يقترب من الانضمام إلى عملاق القاهرة، النادي الأهلي. يُعد هذا الانتقال خطوة مهمة لتعزيز قوة الفريق الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد.

في الموسم الماضي، سجل مباي نيانج 8 أهداف في 16 مباراة مع نادي أضنة ديميرسبور التركي، قبل أن ينتقل إلى إمبولي في يناير الماضي. في الدوري الإيطالي، تمكن نيانج من تسجيل 6 أهداف في 14 مباراة، مما ساهم بشكل كبير في إبقاء إمبولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

حاليًا، يعتبر نيانج لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع إمبولي في الأول من يوليو الجاري، وتبلغ قيمته التسويقية نحو 2.5 مليون يورو، انضمامه المحتمل للنادي الأهلي من المتوقع أن يكون إضافة قوية لهجوم الفريق، خاصة مع خبرته الكبيرة في الدوريات الأوروبية ومستواه العالي الذي أظهره في المباريات الأخيرة.