نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول أمريكي: إسرائيل تشن الآن غارات على اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع "واللا" العبري نقلا عن مسؤول أمريكي اليوم السبت، أن إسرائيل تشن غارات على أهداف تابعة لمليشييات الحوثيون اليمنية في مدينة الحديدة.

وأشار موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي إلى أن "طائرات إسرائيلية نفذت غارة في اليمن ردا على غارة الحوثيين بمسيرة على تل أبيب".

وقالت قناة اليمن الفضائية، إن الغارات على مدينة الحديدة استهدفت منشآت تخزين النفط في ميناء المدينة، ما أسفر عن اشتعال حريق ضخم فيه.

وبحسب تقارير، فإن الغارات نفذت بواسطة طائرات "إف-35"؛ فيما لم يصدر أي رد إسرائيلي رسمي بشأن ذلك.

وقالت وزارة الصحة التابعة لحكومة "أنصار الله" إن عددا من الأشخاص قتل وجرح جراء سلسلة الغارات الإسرائيلية على مدينة الحديدة.

وتأتي هذه الغارات المنسوبة لإسرائيل عقب هجوم بمسيرة على مدينة تل أبيب تبناه الحوثيون فجر أمس الجمعة.

وأسفر الهجوم عن مقتل إسرائيلي وإصابة 11 آخرين، فيما جاء عن الجيش الإسرائيلي أن "سلاح الجو رصد المسيرة التي استهدفت تل أبيب، لكن لم يتم اعتراضها بسبب خطأ بشري".