نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتجه صوب نجم لاتسيو بعد فشل صفقة ليني يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية إسبانية الضوء على رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع أحد نجوم لاتسيو الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية.

ريال مدريد يريد ضم ماريو جيلا

أشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد فشل ضم الفرنسي ليني يورو الذي انضم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الإسباني ماريو جيلا نجم دفاع لاتسيو.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ماريو جيلا البالغ من العمر 23 عامًا يملك عقدًا مع لاتسيو يمتد حتى صيف عام 2027.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ماريو جيلا كان قد كشف في تصريحات سابقة أنه يرغب في الاستمرار مع لاتسيو خلال الموسم المقبل.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ماريو جيلا شارك في 29 مباراة مع لاتسيو في جميع البطولات في الموسم الماضي ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن ماريو جيلا انضم إلى صفوف لاتسيو خلال صيف عام 2022 قادمًا من ريال مدريد كاستيا مقابل 6 مليون يورو.