السكة الحديد يقدم رضا شحاتة في مؤتمر صحفي

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح مسؤولو نادي السكة الحديد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان التعاقد مع رضا شحاتة كمدير فني لفريق الكرة الأول بالنادي للموسم الجديد.

السكة الحديد يقدم رضا شحاتة

وبدأ مسؤولو السكة الحديد، بالوقف دقيقة حداد على وفاة نجل رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وافتتح عبد الناصر زيدان، المستشار الإعلامي لنادي السكة الحديد، المؤتمر الصحفي، بالترحيب بالضيوف، قائلا:" أهلا بكم في أول نادي أُسس في مصر، حيث أُسس نادي السكة الحديد في عام 1903 كأول نادي في مصر والشرق الأوسط ".

وتحدث المهندس محمد حسين رئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد في المؤتمر الصحفي قائلًا:" بشكر الفريق كامل الوزير على دعمه المستمر لنادي السكة الحديد".

وتابع:" كان دعم الفريق كامل الوزير هو السبب الرئيسي للتعاقد مع مدير فني من طراز رفيع كمثال رضا شحاتة المدير الفني الجديد للفريق ".

وأتم: "هدفنا هو الصعود إلى الدوري الممتاز، وجميعنا تعاهدنا على ذلك، ونسعى جاهدين لتحقيق تطلعاتنا خلال الموسم المقبل".