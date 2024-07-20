إعلان سعودي عاجل عن الرسوم الجديدة لتجديد الاقامة في السعودية من شهر أغسطس 2024

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت السعودية عن فرض رسوم جديدة لتجديد الإقامات لعام 2024 - 1446، مما يشمل زيادة في تكاليف الخدمات المختلفة، مما يؤثر على المقيمين من مختلف الفئات في المملكة.

الرسوم الجديدة لتجديد الاقامة في السعودية

يواجه المقيمون في السعودية الحاجة الملحة لتجديد إقاماتهم في المواعيد المحددة لتفادي المشاكل القانونية والمالية الناجمة عن التأخير، سواء كانوا سائقين خاصين، عمال زراعيين، أو أي مهنة أخرى، وبعد التحديث الأخير للرسوم، فإن رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة بلغت:

600 ريال سعودي للسائق الخاص.

650 ريال سعودي لعمال الشركات والمؤسسات.

600 ريال سعودي للعمالة المنزلية.

500 ريال سعودي لتجديد إقامة زوجة المقيم.

500 ريال سعودي للمرافقين الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا.



وأعلنت السعودية أيضًا عن رسوم تجديد الإقامة لمدة سنتين، حيث بلغت: