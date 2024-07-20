إمام مسجد سعودي تفاجأ بالمصلين ينظرون إليه ويضحكون بعدما اعتلى المنبر دون أن يعرف السبب الصادم!..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - روى مقدم برنامج "الأجاويد" عبدالله المهيدب موقفا تعرض له إمام مسجد سعودي أثناء إلقائه الخطبة حيث تفاجأ بالمصلين ينظرون إليه ويضحكون دون أن يعرف سبب ذلك.

وقال، خلال حلقة البرنامج المذاعة على قناة المجد الفضائية، أن الإمام كان يلقى خطبة حول تقوى الله عز وجل ولكن المصلين ينظرون له ويضحكون. مشيرا إلى أن ذلك أثار استغراب الإمام. وتابع، بعد عدة دقائق أدرك الإمام وجود وردة في جيبه، وهو الأمر الذي تسبب في ضحك المصلين، مشيرا إلى أنه قرر أن يتعامل مع الموقف بحكمة وجعل هذا الأمر جزءا من الخطبة ووجه حديثه للمصلين قائلا، أيها الناس ما رأيكم حين يهدى أحدكم وردة من زوجته.

واختتم قائلا، نستفيد من ذلك حكمة "جدد حديثك مع واقعك": إمام مسجد سعودي تفاجأ بالمصلين ينظرون إليه ويضحكون بعدما اعتلى المنبر دون أن يعرف السبب الصادم!