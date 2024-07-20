اليمن : مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعا وهذا مصير قرارات البنك المركزي

الرياض - محمد الاطلسي - عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماع له عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور رشاد العليمي، وتواجد أربعة من أعضائه وغياب ثلاثة، بحضور رئيس الوزراء ووزير الدفاع إلى جانب رئيس هيئة الأركان العامة.

وقالت وكالة أنباء سبأ الرسمية، أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والعسكرية، على ضوء استمرار تهديدات جماعة الحوثيين، وتداعيات هجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية، وسفن التجارة العالمية.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي في الاجتماع، دعمه مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي تقودها الحكومة.

ولم يتطرق المجلس الرئاسي، في الاجتماع إلى القرارات التي أصدرها البنك المركزي مؤخرا بعكس ما اُشيع عن تأجيها، إلى جانب ما وُصف بتعزيز موقف العملة الوطنية، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين".

وبحسب وكالة سبأ، اطلع الإجتماع على الموقف العسكري للقوات المسلحة بكافة تشكيلاتها، وجاهزيتها العالية لردع أي تصعيد من جانب المليشيات الحوثية التي دعاها إلى تحكيم العقل والتعاطي الإيجابي مع المساعي الحميدة التي تقودها السعودية لإحلال السلام، ووقف نزيف الدم، وإعلاء مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى.