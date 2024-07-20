نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش أمام فاركو في دوري “نايل” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي طلائع الجيش لمواجهة نظيره فاركو وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويبحث صاحب الأرض عن عودة الانتصارات من جديد بينما يبحث فاركو عن تفادي الهبوط لدوري الدرجة الثانية

ويحتل نادي فاركو المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة جمعهم من 30 مباراة حقق فيهم 6 انتصارات و11 تعادل وتلقى 13 هزيمة.

بينما على الجانب الاخر يتواجد طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة، من 30 مباراة حقق فيها 8 انتصارات و11 تعادل ومثلهم هزيمة.

موعد مباراة طلائع الجيش وفاركو في الدوري

تنطلق صافرة بداية المواجهة في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد جهاز الرياضة العسكري ملعب المباراة

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش وفاركو في الدوري المصري

تنفل المواجهة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة الدوري المصري الممتاز.