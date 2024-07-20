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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المطرب إيساف يكشف عن أحدث أعماله الغنائية..(خاص) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف المطرب إيساف عن أحدث أعماله الغنائية، و التي تحمل أسم "عزيزي الأنسان"، و من المقرر طرحها يوم الأثنين القادم، و ذلك من خلال تصريحه الخاص للفجر الفني.
وقال إيساف الأغنية، ريتمها مختلف ومختلف عني أيضًا، و أغنية عزيزي الأنسان كلمات وألحان دونجا وتوزيع أحمد عبدالسلام.
ويذكر أن آخر أعمال الفنان إيساف السينمائية فيلم "كازانوڤا"، والذى عرض عام 2019 وشاركه فى البطولة مجموعة من النجوم أبرزهم: الفنانه راندا البحيرى، إلهام عبد البديع، أحمد تهامى وآخرين وهو من سيناريو وحوار هيثم وحيد وإخراج أسامة فاضل.
و الجدير بالذكر أن كشف الفنان إيساف عن إنضمامه لنجوم فيلم "المدرسة" مع الفنانه حوربة فرغلي والذى يجري له حاليًا أختيار باقى الفنانين المشاركين في العمل.