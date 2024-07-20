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المطرب إيساف يكشف عن أحدث أعماله الغنائية..(خاص)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المطرب إيساف يكشف عن أحدث أعماله الغنائية..(خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المطرب إيساف عن أحدث أعماله الغنائية،  و التي تحمل أسم "عزيزي الأنسان"،  و من المقرر طرحها يوم الأثنين القادم،  و ذلك من خلال تصريحه الخاص للفجر الفني. 

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وقال إيساف الأغنية،  ريتمها مختلف ومختلف عني أيضًا،  و أغنية عزيزي الأنسان كلمات وألحان دونجا وتوزيع أحمد عبدالسلام. 

 

 

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ويذكر أن آخر أعمال الفنان إيساف السينمائية فيلم "كازانوڤا"، والذى عرض عام 2019 وشاركه فى البطولة مجموعة من النجوم أبرزهم: الفنانه راندا البحيرى، إلهام عبد البديع، أحمد تهامى وآخرين وهو من سيناريو وحوار هيثم وحيد وإخراج أسامة فاضل.

 

 

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و الجدير بالذكر أن كشف الفنان إيساف عن إنضمامه لنجوم فيلم "المدرسة" مع الفنانه حوربة فرغلي والذى يجري له حاليًا أختيار باقى الفنانين المشاركين في العمل. 

 

مريم الجابري

مريم الجابري

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