نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المطرب إيساف يكشف عن أحدث أعماله الغنائية..(خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المطرب إيساف عن أحدث أعماله الغنائية، و التي تحمل أسم "عزيزي الأنسان"، و من المقرر طرحها يوم الأثنين القادم، و ذلك من خلال تصريحه الخاص للفجر الفني.

وقال إيساف الأغنية، ريتمها مختلف ومختلف عني أيضًا، و أغنية عزيزي الأنسان كلمات وألحان دونجا وتوزيع أحمد عبدالسلام.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان إيساف السينمائية فيلم "كازانوڤا"، والذى عرض عام 2019 وشاركه فى البطولة مجموعة من النجوم أبرزهم: الفنانه راندا البحيرى، إلهام عبد البديع، أحمد تهامى وآخرين وهو من سيناريو وحوار هيثم وحيد وإخراج أسامة فاضل.

و الجدير بالذكر أن كشف الفنان إيساف عن إنضمامه لنجوم فيلم "المدرسة" مع الفنانه حوربة فرغلي والذى يجري له حاليًا أختيار باقى الفنانين المشاركين في العمل.