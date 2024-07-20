نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تقرر منح درجة سؤال كاملة لجميع الطلاب في امتحان الديناميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت اللجنة الفنية المختصة بمراجعة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة قبل بدء التصحيح تقريرًا حول وجود ملاحظات على صياغة السؤال (رقم ١ فى النموذج أ) بامتحان الديناميكا، اليوم، والذى يعادل سؤال (رقم ٥ فى النموذج ب)، ويعادل السؤال (رقم ٢ فى النموذج ج)، ويعادل السؤال (رقم ٤ فى نموذج د)، وبناء عليه وجه الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بمنح درجة السؤال لجميع الطلاب فى امتحان المادة.



وأدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات)، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد (99905) طالب وطالبة، وذلك أمام عدد (1838) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء – الجيولوجيا)، وفى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) بإجمالي عدد (1644) طالب وطالبة، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة الإحصاء بإجمالي عدد (255) طالب وطالبة.