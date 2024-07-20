القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 04:32 مساءً - بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للسيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2024 وجاء نصها :-

السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدنى أن أبعث لسيادتكم التهنئة بحلول الذكرى الثانية والسبعين لثورة يوليو المجيدة التى كانت وستظل إنجازاً وطنياً بطولياً حمل لواءه طلائع القوات المسلحة لتعيد لمصر حريتها وعزتها وكرامتها ، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى بكل الخير والبركات بقيادتكم الوطنية الصادقة لمسيرة شعبه العظيم .

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم حراساً أمناء على الوطن محافظين على المبادئ والقيم العريقة للعسكرية المصرية عاملين على الوصول بآداء القوات المسلحة إلى أرقى المستويات التى تحفظ لها قوتها وتفوقها وقدرتها على مجابهة الصعاب والتحديات ، حتى تظل مصر بقيادتكم وطناً آمناً مستقراً لأبنائه .

حفظكم الله ورعاكم وأيدكم دوماً بنصره .

وكل عام وسيادتكم بخير .،

كما بعث الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .

هذا وقد أصدر الفريق أول / عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة .

كما أصدر الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة .