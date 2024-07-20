فيلم "جوازة توكسيك" يحافظ على صدارة المركز الرابع بـ شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح فيلم "جوازة توكسيك" بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد أنور، في دور العرض السينمائية يوم 3 يوليو الجاري، لينافس ضمن أفلام موسم الصيف ،وحقق نجاحا كبيرًا منذ بداية عرضه في السينمات.

وحقق فيلم "جوازة توكسيك" ،إيرادات أمس الجمعة بلغت 397.015 جنيه، ليحتل المركز الرابع في شباك التذاكر.

أبطال فيلم" جوازة توكسيك"

وينتمي كل منهما إلى طبقة اجتماعية مختلفة عن الآخر ما ينشأ عنه العديد من المواقف الكوميدية، وهو من بطولة محمد أنور، وهيدي كرم، وملك قورة، وليلى علوي، وتامر هجرس، وآخرين، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.

أحداث فيلم "جوازة توكسيك"

وتدور أحداث فيلم جوازة توكسيك، في إطار كوميدي، حول قصة حب فريدة والتي تُجسّدها ملك قورة، وكريم الذي يجسده الفنان محمد أنور بعد تعرضهما إلى سوء تفاهم في دبي.