تامر حسني يجدد التعاون مع بهاء سلطان من خلال إعلان لإحدى شركات الاتصالات

القاهرة - محمد ابراهيم - يجدد الفنان تامر حسني التعاون مرة آخرى مع النجم بهاء سلطان، من خلال أغنية جديدة تحمل اسم «معلمين»، وذلك بعدما ظهر بإطلالة الصلع، وشوق تامر جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وشارك تامر حسني، مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام» لإعلان يظهر خلاله يمازح بهاء سلطان، معلقا: «قريبًا شركة الاتصالات we، وأغنية صيف 2024».

أعمال تامر حسني القادمة

وفي سياق منفصل يذكر أنه يقوم حاليًا نجم الجيل تامر حسني بتصوير فيلم ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.