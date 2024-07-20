وزارة السياحة: افتتاح معرض "قمة الهرم حضارة مصر القديمة" بمتحف شنغهاي القومي بالصين

⁠افتتاح معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" بمتحف شنغهاي القومي بالصين - ⁠نفاذ جميع تذاكر اليوم الأول للمعرض - 12 ألف زائر للمعرض خلال اليوم الأول لافتتاحه - بيع 250 ألف تذكرة للمعرض حتى الآن

في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة السياحة والآثار لإقامة العديد من المعارض الأثرية المؤقتة للخارج لتكون نافذة لكل شعوب العالم للتعرف على الحضارة المصرية العريقة وعبقرية وبراعة المصري القديم في العلم والهندسة والفن وغيرها من المجالات، مما يسهم في التقارب بين الشعوب وثقافاتهم ومعتقداتهم المختلفة، افتتح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" بمتحف شنغهاي القومي بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية.

شهد الافتتاح Zhao Jiaming عضو اللجنة الدائمة ورئيس قسم الدعاية للجنة الحزب الشيوعي الصيني لبلدية شنغهاي، Liu Duo نائب عمدة الحكومة لبلدية شنغهاي، السفير عاصم حنفي سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية والسفير محمد رسلان القنصل العام في شنغهاي، Luo Wenli مدير عام الإدارة الوطنية للتراث الثقافي، وعدد من ممثلي المؤسسات الثقافية في الصين والدول العربية والأجنبية.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، أنه منذ الساعات الأولى لافتتاح المعرض، حظي بإقبال جماهيري غير مسبوق في الصين، حيث نفذت جميع تذاكر اليوم الأول وتم بيع 250 ألف تذكرة حتى الآن، مشيراً إلى أن هذا المعرض على الرغم من أنه ليس الأول من نوعه في الصين إلا إنه الأكبر منذ عام 2003، كما إنه سيساهم بشكل كبير في الترويج للمقصد السياحي المصري لاسيما منتج السياحة الثقافية في السوق الصيني الذي يعد أحد أهم الأسواق المستهدفة.

يضم المعرض (787) قطعة أثرية تم اختيارها بعناية من مقتنيات عدد من متاحف الآثار المصرية العريقة لتبرز عظمة الحضارة المصرية القديمة منذ نشأتها من فترة نقادة وعصور بداية الأسرات وحتي الدولة الحديثة، كما توضح فكرة الملكية، والحياة اليومية، والزينة والحُليّ، والكتابة، والمعتقدات الدينية، والعالم الآخر عند المصري القديم ، وذلك من خلال عرض مجموعة متميزة من تمثال الملوك منهم الملك رمسيس الثاني، والملك اخناتون، والملك توت عنخ آمون، والملك أمنمحات الثالث، والملك مرنبتاح، والمعبودات المصرية مثل أوزايريس، إيزيس، باستت، حتحور، العجل أبيس وجحوتي، بالإضافة إلي مجموعة من الأساور الذهبية والمرصعة بالأحجار، والأواني، والتيجان والخراطيش الملكية، بالإضافة إلى بعض القطع التي تعبر عن فكرة العالم الآخر لدى المصري القديم ومنها مجموعة متميزة من التوابيت الخشبية الملونة والأواني الكانوبية.