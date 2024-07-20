مراسل القاهرة الإخبارية: الجيش السودانى يبسط سيطرته على أم درمان (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 05:30 مساءً - قال عثمان الجندي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إن الجيش السوداني ما زال يواصل عملياته قرب أم درمان خاصة منطقة أمبدة، والجيش السوداني بسط سيطرته وعزز من مقدرته القتالية في منطقة محور أم درمان.

وأضاف "الجندي"، خلال رسالة إخبارية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن الجيش السوداني استهدف منطقة محور أم درمان التي كانت تمثل خط إمداد رئيسيًا لميليشيا الدعم السريع من ولاية دارفور.

وأوضح أن قائد ميليشيا الدعم السريع "عبدالرحمن البيشي"، الذي كان يقود المعارك في ولاية سنار منذ بدايتها، قتل خلال المعارك الدائرة في ولاية سنار مع الجيش السوداني، مؤكدًا أن هذا الأمر يحمل تطورًا مثيرًا في محور ولاية سنار، حيث حملت الأنباء تؤكد مقتل أبرز قادة "الدعم السريع".