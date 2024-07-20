فيلم "عصابة المكس" يواصل تصدره للمركز الثالث في شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - يحافظ الفنان أحمد فهمي على صدارة المركز الثالث في قائمة الإيراد اليومي لشباك التذاكر بـ فيلم "عصابة المكس"، حيث حقق إيرادات أمس الجمعة بلغت 437.285 جنيه.

أبطال وصناع فيلم "عصابة المكس"

يشارك في بطولة فيلم "عصابة المكس" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف من ضمنهم أحمد السقا وهشام ماجد وحمدي الميرغني، ومن تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.

أحداث فيلم "عصابة المكس"

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية المكسيكي الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.