شراكات أمريكية مصرية ومخصب حيوي يزيد الإنتاج الزراعي.. حصاد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفدًا من جامعة لويفيل الأمريكية، وشهد الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة العلمين الدولية وجامعة لويفيل الأمريكية لتعزيز التعاون القائم بين الجامعتين؛ لتقديم شهادات مزدوجة بنظام (2+2) في مجالات الهندسة الحيوية وعلوم الحاسب، وذلك بضم تخصصات جديدة تشمل الهندسة المدنية والهندسة البيئية والهندسة الكهربية والهندسة الصناعية.

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، اجتماعًا مُوسعًا مع نُخبة من شركاء بنك المعرفة المصري من شركات النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة المشاركين في بنك المعرفة؛ لبحث سُبل التعاون المُشترك، وذلك في إطار تحقيق مبدأ التكامل الذي تنص عليه الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الاجتماع، تم مُناقشة سُبل التعاون المُشترك بين بنك المعرفة المصري وشركات النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة خلال الفترة القادمة، ووضع خارطة طريق للعمل المشترك بينهم.

شهد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث، فعاليات افتتاح المؤتمر العلمي السنوي لكلية الطب جامعة القاهرة، بعنوان "البحوث والرعاية الصحية والاقتصاد ... علاقات متبادلة"، وعلى هامش افتتاح المؤتمر، قام د.أيمن عاشور بزيارة مستشفى قصر العيني، حيث افتتح أحدث وأول جهاز قسطرة تداخلية للحالات الطرفية والحرجة في الشرق الأوسط وإفريقيا بتكلفة 28 مليون جنيه.

ترأس د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف وضع خطة عمل محددة لتنفيذ محاور ومبادئ الإستراتيجية، والتي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، بما يتماشى مع مُتطلبات العصر واحتياجات سوق العمل، وخلال الاجتماع، أكد الوزير أهمية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنها بمثابة خارطة طريق لتطوير هذا القطاع الحيوي خلال السنوات القادمة.

أعلن تصنيف ويبومتركس عن صدور نسخة يوليو 2024 من "التصنيف العام"، والتي شهدت إدراج 81 مؤسسة تعليمية مصرية، وأشار الوزير إلى أن الارتقاء بالجامعات المصرية في التصنيفات الدولية من الملفات التي تحظى بدعم واهتمام القيادة السياسية، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تبذل جهدًا مستمرًا في متابعة تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال تشجيع النشر العلمي الدولي، وتقديم الدعم الفني للجامعات المصرية والمؤسسات البحثية؛ بما يُسهم في تقدمها في التصنيفات الدولية.

أعلن المركز القومي للبحوث، نجاح د.حسام حسن عميد معهد البحوث البيطرية بالمركز القومي للبحوث في اكتشاف مُخصب حيوي لتنمية المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن هذا المُنتج مصري 100%، كما أنه سهل التحضير والتطبيق وعالي الكفاءة والمردود الإنتاجي والاقتصادي، فضلًا عن كونه أحد مُنتجات المركز القومي للبحوث التطبيقية، ويتكون (ABM) من كائنات حية دقيقة نافعة (بكتريا) و(خمائر) ويتميز بفعاليته ومكوناته الطبيعية غير المُهندسة وراثيًا، وتأتي أهمية منتج (ABM) تتمثل في كونه يُحافظ علي خصوبة التربة، وتنوعها البيولوجي، وكذا يُحسن من صفاتها، خاصة التربة الصحراوية المُستصلحة.