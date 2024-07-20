عبدالغفار يصدر قرارا بتشكيل الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية واختصاصاتها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 05:29 مساءً - أصدر الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، قرارا بتشكيل الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

تشكل اللجنة برئاسة الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، وبعضوية المهندس أحمد محمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني (نائبا لرئيس اللجنة)، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي والاتصال السياسي والشئون البرلمانية والإعلام، وممثل عن وزارات (التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والعمل، والثقافة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى) يرشحه الوزير المختص .

تختص الأمانة الفنية باعداد جدول أعمال المجموعة الوزارية وابداء المقترحات والتوصيات بشأن الموضوعات المعروضة، وتبلیغ قرارات المجموعة الوزارية ومتابعة تنفيذها، وإعداد مشروع التقرير الدوري عن نتائج أعمال المجموعة الوزارية، وما يسند إليها من أعمال أخرى أو يحال لها من موضوعات من المجموعة الوزارية.

جدير بالذكر أن اختصاصات المجموعة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تشمل إعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة ببناء الإنسان، وعلى الأخص في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة والخطاب الديني، كما تختص بمتابعة تنفيذ منظومة الربط بين التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التكنولوجي واحتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية لتأهيل الكوادر المصرية اللازمة لها، إلى جانب متابعة تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية وبرنامج التأمين الصحي الشامل، والعمل على حل أي تحديات تواجه عملية التشغيل والمتابعة الدائمة لكفاءة الأداء، ومتابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية الأسرة المصرية، ووضع وتنفيذ خطة وطنية لتطوير كافة أوجه الثقافة واستعادة قوة مصر الناعمة في هذا القطاع، مع التركيز على جذب الشباب المصري من خلال أنشطة تتوائم مع احتياجاته، بالإضافة إلى وضع ومتابعة تنفيذ خطة تجديد الخطاب الديني الهادف لنشر الوسطية والاعتدال والتسامح بين فئات الشعب المصري، مع متابعة تنفيذ مستهدفات خطة تطوير قطاعي الشباب والرياضة، وما يسند إليها من اختصاصات أخرى أو يحال لها من رئيس مجلس الوزراء.