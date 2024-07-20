وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمحطة مياه الشرب وتوسعاتها بمدينة الشيخ زايد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 07:28 مساءً - الشربيني يصدر توجيهات مشددة بتنفيذ أعمال التأهيل ورفع الكفاءة والصيانة القياسية لجميع مكونات المحطات للحفاظ عليها فى أفضل حالة

الإدارة الجيدة لأعمال تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب.. والاهتمام بالمظهر اللائق وأعمال تنسيق الموقع العام

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد، والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 575 ألف م3 يومياً، وتخدم مدينة الشيخ زايد، وجزءا من مدينة 6 أكتوبر وتوسعاتها، كما تفقد مسار تنفيذ مشروع خط المياه الرئيسي المغذى لمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة الشيخ زايد، موجهاً بسرعة الانتهاء من تنفيذ الخط لدفع معدلات التنمية بمنطقة التوسعات الشمالية بالمدينة.

وتجول وزير الإسكان بمختلف مكونات المحطة (المعمل - المروقات - المرشحات - عنبر الطلمبات - منظومة الإسكادا - غيرها)، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمراحل المختلفة لتنقية المياه، وجودة ومأمونية المياه المنتجة، واستمع لشرح مفصل من القائمين على إدارة المحطة، عن مراحل وإجراءات التشغيل، مصدراً توجيهات مشددة بتنفيذ أعمال الصيانة القياسية لمختلف مكونات المحطات، وتنفيذ أعمال التأهيل ورفع الكفاءة، للحفاظ على المحطات فى أفضل حالة، وإطالة عمرها الافتراضي.

ووجه الوزير بالإدارة الجيدة لأعمال تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب، والاهتمام بالمظهر اللائق بالمحطة، وأعمال تنسيق الموقع العام، والمتابعة المستمرة لحالة المولدات الاحتياطية بالمحطات والمآخذ والروافع، ومخزونات السولار اللازمة لتشغيلها، للتأكد من جاهزيتها بشكل دائم، وتعظيم الاستفادة من المهام غير المستغلة، وكل المعدات والأصول بجميع المحطات.

كما تفقد وزير الإسكان ومرافقوه، الحل العاجل الجارى تنفيذه بمدينة حدائق أكتوبر، لتعظيم الاستفادة من المياه المنتجة من المرحلة الثالثة بمحطة تنقية المياه بمدينة 6 أكتوبر، وضبط التصرفات والضغوط.