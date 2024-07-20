نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركز الأخير.. تعرف على إيرادات فيلم "أهل الكهف" أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "أهل الكهف" بطولة الفنان خالد النبوي، إيرادات أمس الجمعة بلغت 251.933 جنيه، ليحتل فيلم "أهل الكهف"، المركز الخامس والآخير في قائمة الإيرادات اليومية لشباك تذاكر السينما، بعدما تم عرضه في دور العرض السينمائية في 12 يونيو الماضي.

أبطال وصناع فيلم "أهل الكهف"

شارك في بطولة فيلم "أهل الكهف" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: خالد النبوي،غادة عادل،محمد ممدوح، محمد فراج،أحمد عيد، ريم مصطفي، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، غيرهم، ومن إخراج عمرو عرفة.

أحداث فيلم "أهل الكهف"

تدور أحداث الفيلم، في إطار ملئ بالتشويق والإثارة من خلال مجموعة من الأشخاص يستيقظون في زمن آخر غير زمنهم الأصلي، وعليهم أن يواجهوا حياة مختلفة تمامًا والتعايش معها.