مراسل القاهرة الإخبارية: الجيش السودانى يبسط سيطرته على أم درمان.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 04:33 مساءً - قال عثمان الجندي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إن الجيش السوداني ما زال يواصل عملياته قرب أم درمان خاصة منطقة أمبدة، والجيش السوداني بسط سيطرته وعزز من مقدرته القتالية في منطقة محور أم درمان.

وأضاف "الجندي"، خلال رسالة إخبارية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن الجيش السوداني استهدف منطقة محور أم درمان التي كانت تمثل خط إمداد رئيسيًا لميليشيا الدعم السريع من ولاية دارفور.