نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الألفاظ النابية في الأعمال الدرامية.. محمد صبحي يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد صبحي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهر في حواره عبر برنامج «نظرة»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء الجمعة، وانتقد استخدام بعض الألفاظ النابية في الأعمال الدرامية.

سبب تصدر محمد صبحي التريند

واكد محمد صبحي أنه يخجل من ذكر هذه الألفاظ التي تقال في التليفزيون، إن إسفاف الفكرة أخطر من إسفاف الألفاظ، موضحًا أن الخبثاء يقولون أن هذا الأمر هو محاكاة للواقع.

تعليق محمد صبحي علي ظهور بعض الفنانين الرجال بالحلق

وعلق صبحي علي ظهور بعض الفنانين من الرجال مؤخرًا مرتدين الحلق، قائلًا: «النهارده في رجالة بتلبس حلق، ويقولك دي حرية شخصية، الكلام ده في بيته، مش حرية شخصية، لو لبس الرجالة حلق حرية شخصية

وتابع صبحي: « طيب أنا هقلع ملط وأمشي في الشارع، وانت متبصليش، بنفس المنطق بتاع الحرية الشخصية، لأ، دي مش بلدنا ولا عروبتنا ولا إسلامنا ولا مسيحيتنا، ولا تخضع لأي حاجة أكتر من إنهم عرفوا يوصلونا نعملها».

آخر أعمال الفنان محمد صبحي

وكان آخر أعمال الفنان محمد صبحي المسرحية، هي مسرحية بعنوان "نجوم الظهر" والذي تم عرضها في عام 2021 وتحديدًا في شهر أكتوبر وهي مسرحية تنتمي إلى فئة الأعمال الكوميدية التي تدور أحداثها في إطار لايت كوميدي.

أبرز أعمال محمد صبحي

قدّم محمد صبحي 28 عرضا مسرحي، منها "هاللو شلبي"، "هاملت"، "غزل البنات"، "خيبتنا"، وعلى شاشة التلفزيون قدّم 13 مسلسلًا أبرزها "عائلة ونيس"، "سنبل بعد المليون" و"فارس بلا جواد"، شارك محمد صبحي في بطولة 26 فيلما، منها: "الكرنك"، "هنا القاهرة"، "أونكل زيزو"، "العميل رقم 13"، "الشيطانة التي أحبتني" و"علي بيه مظهر".

حياة محمد صبحي الزوجية



تزوج محمد صبحي من السيدة نيفين رامز، التي تنتمي لعائلة "رضا المعروف عنها تأسيس فرقة "رضا الاستعراضية"، وقريبة الممثلة شيرين رضا، ورزق محمد صبحي منها بابنه كريم وابنته مريم، لكن توفيت زوجته بعد رحلة زواج طويلة إثر إصابتها بالمرض،تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبعد تخرجه عام 1970 عينته إدارة المعهد معيدا، ولكنه لم يرد أن يخنق موهبته بالتدريس، وفي 1975.