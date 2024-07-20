نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلوك جريء.. منة فضالي في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو جديد لها من تركيا.

منة فضالي في أحدث ظهور لها

وظهرت منة فضالي بإطلالة صيفية مبهجة أثناء تمضيتها إجازة الصيف، وأطلت بلوك جريء، على اليخت وسط البحر مع طيور النورس، ولاق الفيديو رواجا بين محبيها.

مسلسلات شاركت فيها منة فضالي

شارك في عدة مسلسلات: كوبرا، محارب، جعفر العمدة، مشوار الونش، سكن البنات، بت القبايل، حب عمري، لما كنا صغيرين، مقابلة مع السيد آدم، قيد عائلي، لست وحدك، بيت السلايف، أفراح إبليس، وش تاني، الإكسلانس، العقرب، حاميها وحراميها، مزاج الخير، أحلى أيام، سلسال الدم، الهلالي سلالم، الأخوة أعداء، إبن موت، باب الخلق، بني ادمين عصر التنين، بنات شقيه، الزناتي مجاهد، مشرفة رجل لهذا الزمان، أكتوبر الآخر، اللص والكتاب، نعم مازلت آنسة، أنا والحبيب، سي عمر وليلى أفندي، منتهى العشق، حضرة الضابط أخي، نساء لا تعرف الندم، قاتل بلا أجر، جدار القلب، عباس وإيناس، عدى النهار، بنات في الثلاثين، الملك فاروق، نافذة على العالم، آخر الخط، قلب امرأة، عيون ورماد، آن الأوان، اللي اختشوا ماتو، القاهره ترحب بكم، مطعم تشي توتو المطعم، العزبة، مواطن بدرجة وزير، سكة الهلالي، المنادي، طائر الحب، من غير ميعاد، سوق الزلط، للثروة حسابات أخرى، قلبي يناديك، عفاريت السيالة، الصعود إلى القلب، أحلام هند الخشاب، يا ورد مين يشتريك، بابا في تانية رابع، غدر وكبرياء، آخر المشوار، الليل وآخره، العمة نور، الناس في كفر عسكر، زمن عماد الدين، أين قلبي، عندما تثور النساء.

اخر اعمال منة فضالي

ويعد مسلسل "محارب"، هو اخر اعمال منة فضالي، شاركته فيه بجانب الفنانين: حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصري ونرمين الفقي وناهد السباعي وتامر عبدالمنعم وملك زاهر ونور محمود، وايضا مسلسل "كوبرا"، وهو بطولة: محمد امام، هشام إسماعيل، أوس أوس، علاء مرسي، دنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، ومن إخراج أحمد شفيق وتأليف أحمد محمد أبوزيد،مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا.