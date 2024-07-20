نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من خلال طبيبها.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد الأزمة التي واجهتها الفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب، مما أدى إلى تطور الأمور بينهم، حتى وصل بيهما لتقديم كلا الطرفين بلاغ ضد الآخر، تواجه الطرفين في النيابة.

فقد حرص الطبيب الخاص لحالة النجمة شيرين عبد الوهاب على التعليق على ما تردد حول وضعها الصحي بعد نشر شقيقها منشورًا أثار قلق جمهورها حول وضعها الصحي، وكتب محمد عبد الوهاب عبر حسابه: "حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم أني بلغت اللهم فاشهد إني عملت اللي عليا وأنت شاهد، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".

وكتب نبيل عبد المقصود عبر حسابه على “الفيس بوك” موجه رسالة إلى جمهور ومحبي شيرين عبد الوهاب، قائلًا: "تردد مؤخرًا معلومات كثيرة بعضها غير حقيقي بخصوص المطربة الكبيرة شيرين عبد الوهاب.. وبصفتي طبيبها الخاص أولاَ وبناء على طلبها ثانيًا أود أن اطمئن جمهورها الكبير أن شيرين بخير وبصحة جيدة الآن، وهي تحت رعايتي الطبية الكاملة منذ أكثر من عشرين يومًا وهي في طريقها لاسترداد كامل صحتها وعافيتها مرة أخرى".

وتابع: "لقد تعرضت شيرين في الفترة الأخيرة لضغوطات كبيرة وقاسية ومتلاحقة وعلى جميع الأصعدة دون الدخول في أي تفاصيل.. والآن شيرين في حاجة إلى الدعم والتأهيل والراحة والمساندة الاجتماعية الايجابية وعدم التعرض لأي سلبيات".

وأردف:"لذلك فهي منعزلة حاليا عن الجميع وعن كل الأخبار لحين استرداد كامل قوتها.. وأحب أطمنكم إن شيرين طبيا حتى الآن… متجاوبة ومتعاونة تماما ولديها رغبة داخلية قوية في استرجاع أصولها مرة أخرى والعودة السريعة بألبوم جديد لجمهورها الكبير الذي تستمد قوتها منه".

واختتم: "فهي في حاجة إلى دعواتكم ودعمكم ومساندتكم لها في محنتها لحين عودتها اليكم كاشرين عبد الوهاب المطربة الكبيرة التي تحبونها وتريدونها في أبهى صور".