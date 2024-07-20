نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملناش حق نقفل المكان.. أول تعليق من نقابة المهن الموسيقية بعد إلغاء حفل مسلم في الساحل (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقين الدكتور عبد الله محمد فى تصريحات خاصة للفجر الفني على أزمة إلغاء حفل مطرب المهرجانات مسلم في الساحل واستغاثة مسلم بالنقابة وطلبه من النقابة بإغلاق هذا المكان قائلًا “ النقابة لا تملك إغلاق المكان هذا من اختصاص شرطة السياحة وليس النقابة”

مسلم

واسترسل حديثه “يجب التحقيق في الأمر من الممكن أن يكون المخطئ هو مسلم وليس المكان ومن الممكن أن يكون العكس وإذا كان المخطئ هو المكان فتقرر النقابة في ذلك الوقت منع الأعضاء التعامل مع هذا المكان”.

إلغاء حفل مسلم

من جانب آخر نشر مسلم في مقطع فيديو اليوم بعد إلغاء حفله في الساحل الشمالي: “كنت متفق على إقامة حفل في الساحل وقبل الحفل بساعة اتلغت ومعرفش السبب، لو مش قادر على سعري متجبنيش، ده من الاحترام والأصول وأنا مش هسكت ولا هسيب حقي لأن الحركة وحشة وأتمنى النقابة تجبلي حقي والمكان يتقفل”