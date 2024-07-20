نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد عليش يرزق بمولودة.. تعرف على اسمها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان خالد عليش عن وصول مولودته" عاليا "من زوجته المذيعة ميرهان عمرو، نشر مجموعة صور رفقة زوجته من غرفه العمليات، وذلك بعد إجهاضها في حملها الأول.

خالد عليش يرزق بـ "عاليا "زوجته ميرهان عمرو

وشارك عليش عبر حسابه بموقع فيسبوك، وعلق: الحمد لله رب العالمين ربنا رزقنا وأنعم علينا بـ عاليا خالد عليش، بقيت أبو البنات.

إجهاض ميرهان عمرو

سبق وأعلنت ميرهان عمرو إجهاضها في جنينها الأول التي كانت حامل به منذ عامين، حيث نشرت مقطع فيديو مؤخرا، عبر حسابها بموقع انستجرام.

اخر اعمال خالد عليش

وكان اخر اعمال خالد عليش هو فيلم «ليه تعيشها لوحدك»، الذي كتبه أحمد عبدالعزيز، في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية مليئة بالمشاعر، حيث يجسد شريف منير شخصية طبيب في حين يظهر خالد الصاوى بدور صديقه المصاب بالسرطان، ويعيشان قصة تكشفها الأحداث، الفيلم بطولة شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، الطفل منذر مهرجان، وهو من إخراج حسام الجوهري.

وشارك ايضا ضيف شرف مؤخرا، في مسلسل فراولة، بطولة الفنانة نيللي كريم، والذي شارك في بطولته كل من الفنان أحمد فهيم، علا رشدي، مسلسل طيور بينا يا قلبي بطولة ريم مصطفى وحقق المسلسل نسب مشاهدات عالية وقت طرحه وأحدث صدى واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين الفنانين المشاركين بالعمل أحمد صيام، دنيا ماهر وغيرهم، فيلم "خرجوا ولم يعودوا"، بطولة ويزو، حسني شتا، مصطفى أبو سريع، صولا عمر، تأليف وائل يوسف، إخراج أيمن خطاب.

زواج خالد عليش وميرهان عمرو

ويذكر ان خالد عليش احتفل بزفافه على الإعلامية ميرهان عمرو التي تعمل مذيعة في ON Time Sports، وذلك في نهاية 2021، وتعد تجربته الثانية للزواج بعد انفصاله عن زوجته الأولى التي أنجب منها طفلة.

نبذة عن خالد عليش

كانت بداية خالد عليش مع دخوله الجامعة، حيث كان يشارك في الأعمال المقدمة على خشبة مسرح الجامعة، بدأ التمثيل من المشاركة في عدد من الفعاليات التي كانت تُقام في ساقية الصاوي، أول ظهور فعلي له على شاشة التلفزيون كان من خلال ست كوم بعنوان "لمبة شو" وشاركه في البطولة الفنانة منى هلا، وشارك خالد عليش فيما بعد في عدد من أشهر المسلسلات، منها "فكرة بمليون جنيه، واكلينها والعة، الواد سيد الشحات، أحسن أب"، وكانت آخر أعماله هو مشاركته في مسلسل الطاووس الذي عُرض في السباق الرمضاني السابق.

