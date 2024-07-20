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أحمد جودة - القاهرة - قال باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، إنه لم تُجرَ اجتماعات من المسؤولين؛ لبحث إصدار ضوابط العمرة للموسم الجديد، من المتوقع صدورها واعتمادها من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار ما بين شهرَي أغسطس وسبتمبر، ولذلك فلا صحة لما يتم تداوله عن ارتفاع أسعار العمرة، فلا يمكن تحديدها قبل صدور الضوابط المنظمة لرحلاتها من الوزارة.

غرفة الشركات السياحية: لا صحة لارتفاع أسعار العمرة... والضوابط لم تصدر بعد

وقال باسل: «لا صحة لما يُتداول عن ارتفاع أسعار العمرة خلال الموسم الجديد، فنحن لم نُحدد أسعار العمرة لأن الضوابط المنظمة لها لم تصدر بعد؟ وزيادة الأسعار ستكون في النقل والخدمات فقط.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، ضوابط العمرة للموسم الجديد يجب أن تشمل إصلاح ومعالجة الأخطاء والسلبيات التي حدثت في موسم الحج 2024؛ تفاديًا لتكرارها مرة أخرى.