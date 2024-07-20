نقيب الصحفيين المصريين يزور المصابين الفلسطينيين بمستشفى المنصورة الدولي

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أحمد جودة - القاهرة - زار خالد البشلي نقيب الصحفيين، اليوم السبت، مستشفى المنصورة الدولي؛ حيث عمل على زيارة المرضى والمصابين القادمين من قطاع عزة إلى مصر، والذين تعرّضوا إلى اعتداء في الحرب التي يشنّها الاحتلال الصهيوني على القطاع، منذ أكتوبر العام الماضي.

وقدّم نقيب الصحفيين والوفد المرافق له، باقات الورود إلى المرضى والمصابين، مُتمنيًا لهم الشفاء العاجل، ومؤكدًا رفض النقابة التام والدائم للحرب الغاشمة التي يشنّها الاحتلال الصهيوني على فلسطين، وفي القلب منها قطاع غزة.

وأوضح “البلشي” في زيارته، أن نقابة الصحفيين، كانت دائمًا هي خط الدفاع الأول عن الفلسطينيين، وعن أهل قطاع غزة، ودائمًا هي المدافع الأول عن حقوقهم المشروعة في الحصول عن وطن، والاعتراف بفلسطين دولة مستقلّة.

وزار نقيب الصحفيين المصريين، الزميلة الصحفية الفلسطينينة المُصابة رولا الدرة، والتي عاشت لحظات قاسية داخل القطاع،؛ حيث تعرّض منها إلى القصف من جانب الاحتلال الصهيوني، واستشهد زوجها ونجلها الوحيد.

واطمأن النقيب والوفد المرافق له، على صحة الزميلة رولا الدرة، التي تتلقّى العلاج من إصابة خطيرة تعرّضت لها، جراء استهداف جيش الاحتلال منزلها، خلال الحرب المستمرّة ضد قطاع غزة، ما أدّى كذلك إلى استشهاد زوجها الصحفي نافذ عبدالجواد، ونجلها الوحيد محمد.

وكان في استقبال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، مدير المستشفى الدكتور أحمد النقيب، والفريق المعاون له، الذي يقدّم الخدمة للمصابين والمرضى، وللزميلة الصحفية.